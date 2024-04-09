Alman bakandan Gazze çıkışı: Cehenneme döndü

Yayınlanma: 09.04.2024 - 15:26

Güncelleme: 09.04.2024 - 15:26

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, Gazze'de aylardır acil şekilde gıda, su ve ilaç bekleyen insanlar için konunun artık somut olarak ele alınmasının önemine değindi.

"Gazze'deki durum artık orada yiyecek bir şeyleri olmayan insanlar ve özellikle de çocuklar için her gün cehenneme dönüyor" diyen Baerbock, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Nikaragua'nın Almanya'yı İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek olmakla suçlayarak açtığı davayı yorumladı.

Baerbock, "(UAD'de) Şu anda yapılan veya önümüzdeki birkaç saat içinde yapılacak savunmayı, en azından mahkemeye saygıdan, Uluslararası Adalet Divanına saygıdan dolayı yorumlamıyorum" dedi.

Savunmada ortaya konan hususun da altını açıkça çizmek istediğini belirten Baerbock, 7 Ekim'den sonraki ilk günden itibaren ülkesinin, "Hamas'ın sivillerin arkasına saklaması" nedeniyle bir ikilemle karşı karşıya kaldığını savundu.

Baerbock, "Her devletin meşru müdafaa hakkını içeren uluslararası hukuka bağlı olduğumuzu en başından beri açıkça belirttik. Bu, İsrail'in bir devlet olarak yok edilmesi amacıyla sürdürülen bu saldırılara karşı, dünyadaki her ülke gibi İsrail'in de kendini savunma hakkına sahip olduğu anlamına geliyor. Bu aynı zamanda uluslararası insancıl hukuka olan bağlılığımızı da içeriyor. Yine de İsrail hükümetinin bir görevi de Hamas ve sivil halk arasında ayrım yapmak ve Gazze'ye insani yardımın girmesine izin vermektir" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Baerbock, şunları aktardı:

"Geçen hafta Brüksel'deki dışişleri bakanları toplantısında Ukrayna'ya ilave hava savunma sistemleri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmamızın bizim için çok önemli olduğunu söyledim. Ne yazık ki, özellikle kendi Patriot hava savunma sistemlerimizin stokları azalmış durumda. Bu nedenle NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Avrupa'daki ve aynı zamanda dünya çapındaki tüm Patriot sistemlerinin bir haritasının çıkarılmasına ihtiyacımız olduğunu açıkça ifade ettim."

Baerbock, dünyadaki üçüncü ülkelerin sahip olduğu Patriotları Ukrayna'ya hızlı bir şekilde transfer edebilmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

"MOLDOVA AB ÜYESİ OLMAK İSTİYOR"

Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi de Almanya'ya, hem Moldova'ya hem de Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür etti.

Popşoi, Moldova'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak istediğini belirterek, "Yolsuzlukla mücadele, insan haklarının geliştirilmesi, kadınların siyasete katılımına ilişkin reform sürecinde kayda değer sonuçlar ve ilerlemeler elde ettik ve bu arada ortalama AB'dekinden daha yüksek. AB'ye üye olma konusunda çok iddialıyız, çünkü bu ülkemizde barışı, huzuru ve refahı sağlayacaktır" görüşünü paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna savaşındaki ilerleme çabalarının Moldova halkı arasında da endişe yarattığını anlatan Popşoi, şunları kaydetti:

"Moldova'nın yeni güvenlik stratejisine yatırım yapıyoruz. Ülkemizin korkularının ana kaynağının Rusya olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. Kendimizi savunabilmek, iyi ve güvenilir bir ortak olabilmek için ülkemizin dayanıklılığına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Özellikle Almanya, Romanya, Fransa ve Polonya'daki dostlarımızla yaptığımız ortaklıklar sayesinde toplumumuzun bu tehditlere karşı direncini artırıyoruz ve bunun için çok minnettarız."

Moldova'nın Rusya'nın hibrit saldırılarına karşı direnmek için elinden geleni yaptığını dile getiren Popşoi, "Enerji kaynaklarımızı çeşitlendirdik, savunmaya yatırım yapıyoruz. Şu anda Rusya Federasyonu'nun çevrim içi propagandasıyla daha fazla mücadele etmek için bir stratejik iletişim merkezi inşa ediyoruz" diye konuştu.