ABD Dışişleri’nden flaş karar: 10’dan fazla ülke için seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik risklerini gerekçe göstererek Amerikalılara Orta Doğu’daki bir dizi ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.
Uyarının, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Filistin, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suriye ve Yemen'in aralarında bulunduğu 15 ülkeyi kapsadığı bildirildi.
Bakanlığa bağlı konsolosluk işlerinden sorumlu yetkilinin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgede artan gerilim ve güvenlik tehditlerine dikkat çekildi.
Açıklamada, ABD vatandaşlarının bulundukları ülkelerdeki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve mümkün olan en kısa sürede ayrılmaları istendi.
Uyarının, Orta Doğu’da son günlerde artan askeri hareketlilik ve karşılıklı saldırıların gölgesinde gelmesi dikkat çekti.
ABD yönetimi, bölgedeki vatandaşlarına acil durum planlarını gözden geçirmeleri ve diplomatik misyonların duyurularını takip etmeleri çağrısında bulundu.