ABD Dışişleri’nden Osman Kavala açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 18 Ekim'de Osman Kavala'ya yönelik açıklamanın Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle tutarlı olduğunu da belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerine yönelik, "Ülkemizin bağımsızlığına saygı duymayan hiç kimse bu ülkede barınamaz" sözlerinin 'not edildiğini' bildirdi.
"TUTARLI"
Price ayrıca 18 Ekim'de Osman Kavala'ya yönelik açıklamanın Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle tutarlı olduğunu da belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz." dedi.
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