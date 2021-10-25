Son dakika... Büyükelçilerin açıklamasının ardından AKP'den açıklama

25 Ekim 2021 Pazartesi, 17:39

ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı.

Açıklamanın ardından AKP'den il tepki AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'ten geldi. Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesini hatırlatan Çelik, "Diplomatik misyonların bu ilkeye riayet ederek çalışmalarını sürdürmesi ülkemizle ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirme bakımından her zaman olumlu karşılanacaktır..." dedi.

Çelik, içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her açıklamanın reddedileceğini söyledi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Milletimizin ve devletimizin ülkemizde görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür. Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir.

Aynı şekilde devletimizin egemenliği konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz.

Cumhurbaşkanımız devletimizin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur.

Devletler arası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduğumuzu, buna karşılık iç işlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Türkiye’nin bu hassasiyeti, Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesinde açıkça ifade edilmektedir. Norm niteliği taşıyan ve büyükelçilerin misyonlarını yürütürken riayet etmesi gerekenleri ortaya koyan bu ilke her zaman temeldir.

Diplomatik misyonların bu ilkeye riayet ederek çalışmalarını sürdürmesi ülkemizle ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirme bakımından her zaman olumlu karşılanacaktır...Milletimiz, misyonunun gerekliliklerine riayet eden ve milletlerimiz arasındaki bağları güçlendiren tüm diplomatik temsilciliklere en iyi şekilde ev sahipliği yapmaktadır.

Devletimizin egemenlik hakları konusundaki hassasiyetimiz tartışma konusu değildir.

"BÜYÜKELÇİLER GERİ ADIM ATTI"

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama da AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, "Ülkemizin dirayetli duruşu sayesinde 10 büyükelçi içişlerimize ve yargı bağımsızlığımıza müdahale girişiminden geri adım attı." ifadesini kullandı.

Dağ, ABD ve diğer büyükelçiliklerin Viyana Sözleşmesi'nin 41'nci maddesine riayet edeceklerine dair açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dirayetli duruşu sayesinde, 10 büyükelçi iç işlerimize ve yargı bağımsızlığımıza müdahale girişiminden geri adım attı. Türkiye'yi masada dizayn etmeye çalışan bu tür girişimler, bugün olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkacaktır."