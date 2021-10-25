Eski büyükelçi Onur Öymen büyükelçi krizini değerlendirdi: Tereddüt uygulamadan geliyor

25 Ekim 2021 Pazartesi, 17:02

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından, 10 büyükelçinin tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etmesinin ardından başlayan tartışma üzerine bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesine riayet etmeyi teyit eder” denildi. Büyükelçilikler ise, ABD’nin bu açıklamasını tekrar paylaştı. Kanada’nın Büyükelçiliği ise ABD’nin açıklamasını paylaşmasa da aynı ifadelere sosyal medya hesabında yer verdi.

''TALİMATSIZ HAREKET ETTİKLERİNİ DÜŞÜNMÜYORUM''

Türkiye'yi uzun süre yurt dışında temsil eden eski büyükelçi Onur Öymen, 10 büyükelçinin “istenmeyen kişi” ilan edilmesi talimatından sonra, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin yayınladığı açıklama hakkında ''Bir geri adım anlamına geliyor tabii, onlar açısından. Fakat burada şaşırtıcı taraf şu, büyükelçiler bu kadar önemli bir konuda böyle bir gelişme yapartken kendi ülkelerinden talimat almadan hareket ettiklerini düşünümüyorum. Türkiye'nin tepkisini gördükten sonra, kendi içlerinde düşündükten sonra, kararı gözden geçirmiş olabilirler. Büyük bir kriz engellenmiş olur. Diğer ülkeler de aynı çizgiyi benimsediklerini açıklarlarsa, bu durumu aşma imkanı olur.'' dedi. Öymen devamında, bu açıklamadan çıkarılması gereken dersler olduğunu ifade etti.

''TEREDDÜT, UYGULAMADAN GELİYOR''

''Bence baştan yapılmış yanlışlık var. Uluslararası ilişkilerde belirli kurallar var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanmazsa ne olur? Eğer bir devlet, AİHM'in bir kararını uygulamazsa, bu karar Bakanlar Komitesi'nde değerlendirilir. İlgili ülkeye süre verilir. O devletin üyeliğinin sona erdirilmesine kadar gider. Bu anlaşma Türkiye'yi bağlıyor. Anayasamızda da 2004 yılında yapılan bir değişiklik var.'' ifadelerini kullanan Öymen, bir ülkenin başkentindeki büyükelçilerin ortak olarak açıklama yapmalarının, bu sistemin dışında kaldığını belirtti.

41. MADDE NEDİR?

ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine riayet edildiğini açıklamıştı.



41'inci Maddede ''Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.'' ifadeleri yer alıyor.