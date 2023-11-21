Parlamentoda 3. sis bombalı eylem

Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:40

Güncelleme: 21.11.2023 - 12:27

Son dönemde protestolar ve kavgalarla gündeme gelen Arnavutluk parlamentosu, muhalif milletvekillerinin iktidardaki Sosyalist Parti aleyhindeki şiddetli bir eylemine daha sahne oldu. Sandalyeleri kürsünün önüne yığan muhalifler, kırmızı, yeşil ve pembe dumanlı sis bombaları kullanarak Başbakan Edi Rama’nın da katıldığı parlamento oturumunu duman altında bıraktı. Protesto sırasında parlamentoda küçük çaplı yangın çıkarken, yangın kontrolden çıkmadan söndürüldü. Güvenlik görevlileri, muhalif milletvekilleri Başbakan Rama’dan uzak tutmaya çalıştı.

Rama, muhalefeti ancak sokağa yakışacak dil ve davranışları meclise taşımakla suçladı. Muhaliflerin tüm çabalarına rağmen 140 sandalyeli parlamento, 2024 bütçesine 73 vekilin oyuyla ilk onayı verdi. 7 milyar avroluk kamu harcaması öngören bütçe, ilk onayın ardından parlamento komitelerinde müzakere edilecek ve daha sonra parlamento genel kurulunda nihai oya sunulacak.

Muhalifler, Rama liderliğindeki Sosyalist Parti’nin parlamentoda muhalefeti susturmaya çalıştığını savunuyor. Parlamento oturumu öncesinde bütçe oylamasını engelleme çağrısı yapan muhalif lider ve eski Başbakan Sali Berisha, “Rama rejimine” karşı direnişlerinin devam edeceğini açıkladı. Başbakanlığı dönemindeki bir özelleştirme sürecinde yolsuzlukla suçlanan Berisha, yargının aleyhindeki adımlarının Rama tarafından organize edildiğini ileri sürüyor. Rama rejimine karşı mücadeleden geri adım atmayacaklarını söyleyen Berisha, Arnavutluk Parlamentosu’nda çok sesliliği geri getirmeyi amaçladıklarını iddia ediyor.

MUHALİFLER DAHA ÖNCE DE SİS BOMBASI ATMIŞTI

Arnavutluk’ta Sosyalist Parti liderliğindeki hükümeti yolsuzlukla suçlayan muhalifler, 9 Kasım’da yolsuzlukların incelenmesi için komisyon kurulmasını talep ederek, iki sis bombası atarak parlamentoyu duman altında bırakmıştı. Parlamento Başkanı Lindita Nikolla, olayın ardından oturuma son vermişti.