ABD donanmasının başına kadın Amiral Lisa Franchetti aday gösterildi

Yayınlanma: 22.07.2023 - 07:02

Güncelleme: 22.07.2023 - 07:02

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, "Bir sonraki Deniz Kuvvetleri Komutanımız, Amiral Lisa Franchetti, şu anki Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevi de dahil olmak üzere 38 yıllık özverili deneyimini ulusumuzun hizmetine sunacak" ifadesini kullandı.

Biden, Amiral Franchetti'nin, "ABD donanmasında dört yıldızlı amiral rütbesine ulaşan ikinci kadın" olduğunu ve onaylandığında, "Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda görev yapan ilk kadın olarak tarih yazacağını" belirtti.

Başkan Joe Biden ayrıca, bir sonraki Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı olarak Koramiral James Kilby'yi, Hint-Pasifik Komutanlığı için Amiral Samuel Paparo'yu ve ABD Pasifik Filosu Komutanlığı için de Koramiral Stephen "Web" Koehler'ı aday gösterdiğini bildirdi.

Adayların görevlerinin önemine vurgu yapan Biden, atamalara engel koyarak sürecin uzamasına neden olan Cumhuriyetçi Tommy Tuberville'ye de uyarıda bulundu.

Biden, "Senatör Tuberville'in yaptığı sadece yanlış değil, aynı zamanda tehlikeli. ABD Silahlı Kuvvetlerinin dünya tarihindeki en büyük savaş gücü olarak kalma yeteneğini riske atıyor. Senato'daki Cumhuriyetçi meslektaşları da bunu biliyor" açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin da yaptığı açıklamada, "Amiral Franchetti'nin, ilk kadın Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanlığının bir üyesi olarak, herkese ilham vermeye devam edeceğini" dile getirdi.

Franchetti'nin gelecek aydan itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanı vekili olarak görev yapması planlanıyor.