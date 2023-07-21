ABD'li başkan adayı Kennedy'den 'sansür' tepkisi

Yayınlanma: 21.07.2023 - 09:17

Güncelleme: 21.07.2023 - 09:17

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni, 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday olan Robert F. Kennedy Jr, Demokratların kendisine sansür uyguladığını söyledi.

Kennedy, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin ilgili alt komitesi tarafından düzenlenen "federal devlet kurumlarının silah olarak kullanılması" ve "çevrim içi sansür uygulamaları" konularının ele alındığı oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 döneminde aşı karşıtı yaklaşımıyla gündem olan Kennedy, "ırkçı" komplo teorileri yaydığıyla ilgili iddialara karşı kendini savundu.

Demokrat milletvekillerinin "antisemitik", ve "Asyalı karşıtı" ifadeler kullandığı gerekçesiyle yüklendiği ve oturuma katılmasını istemediği Kennedy, "Antisemitizm, ırkçılık, bunlar en korkunç, iğrenç aşağılayıcı sözler ve beni susturmak için bana karşı kullanıldı" dedi.

Kennedy, oturumda Demokratlar tarafından sansüre maruz kaldığını belirterek, hem mevcut hem de eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi zamanında da sansüre maruz kaldığını savundu.

Oturumda muhafazakar Cumhuriyetçiler çevrim içi platformlarda sansüre maruz kalıp hedef haline getirildiklerini savunurken, Demokratlar ifade özgürlüğünün sorumlulukla birlikte geldiğini ve nefret dolu ifadeler ve yanlış bilgi yaymanın yanlış olduğu yorumunu yaptı.