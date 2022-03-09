ABD dün kararını vermişti: Türkiye'den Rus gazı açıklaması
Enerji Bakanı Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Rus petrolünü satın almaya devam edeceğini ve küresel talebi karşılamaya yardımcı olacak bir adımla İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını umduğunu belirtti.
Bayraktar, katıldığı CERAWeek enerji konferansı öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin doğalgaz talebinin yüzde 45'ini, petrolün yüzde 17'sini ve benzinin yüzde 40'nı Rusya'dan karşıladığını söyledi.
Bayraktar, "Dünyanın daha çok petrole ihtiyacı var. ABD'den, Venezuela'dan, İran'dan, Suudi Arabistan'dan nereden olursa olsun bir yerden (petrol) gelmeli" dedi.
Bayraktar, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı petrolü kolay kolay başka bir yerden tedarik edemeyeceğini söyleyerek, "Rusya eskiden beri güvenilir bir tedarikçi" diye konuştu
Türkiye, Washington 2018'de, 2015 İran nükleer anlaşmasından çıkmadan ve İran'a karşı yaptırımları yeniden devreye almadan önce İran'dan günde 200,000 varil ham petrolü ithal ediyordu.
Bayraktar, "Bir anda sıfıra indik. Bu sefer de Rusya ile yeni bir tedarik sorunu yaşayamayız" ifadelerini kullandı.
Türkiye, Washington ve Tahran'ın yakında İran'ın 2015 nükleer anlaşmasını yeniden uymaya başlamasını sağlayacak anlaşmaya varmasını umuyor. İran ve ABD neredeyse bir yıldır anlaşmayı yeniden devreye almak için görüşmeler yürütüyor.
Bayraktar, "Umarım İran sorunu yakında çözülecek. Bu durumda (arz) sorunu ile baş etmemiz daha kolay olacaktır" diye ekledi.
BIDEN KRİTİK KARARI DÜN AÇIKLAMIŞTI
ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğalgaz alımını durdurduğunu tüm dünyaya duyurmuştu.
Biden yaptığı açıklamada, "Hem petrol hem de doğalgaz ithalini yasaklıyoruz. Avrupalı ülkeler bu kaynağa daha bağımlı. Biz aksine net ihracatçı pozisyondayız. Onlar hemen bu adımı atamasalar bile, Rusya enerjisinin üzerinde çalışmalarımız devam edecek. Bugün biz amacımız doğrultusunda birlikte olmayı sürdüreceğiz. Bu savaş Putin’in savaşı. Ruble yüzde 50’den fazla değer kaybetti. Bir ruble, bir cent kadar" ifadelerini kullanmıştı.
İlgili Haberler
- AB'nin Rus gazıyla bağını kesme planı neleri öngörüyor?
- Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 40 azaldı
- Son dakika: ABD'den Rusya'ya ağır darbe
Günün Video Haberi
Video Haberler
- İstanbul'da akılalmaz yolculuk: Örümcek adam gibi asıldı
- İstanbul'a kar giriş yaptı!
- Direğe kafa attı, neye uğradığını şaşırdı
- Mustafa Sarıgül ayçiçek yağını tokatladı
- 6 yıldır taksicilik yapan Topak: Kadınlar her şeyi yapar
- Milli paraşütçü Merve Arslan kadınlara 'uçun' diyor
- Milli hentbolculardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- 8 Mart'ı serada domates toplayarak geçiriyorlar
- Bu kadınların çocukları bile laboratuvarlarda büyüdü
En Çok Okunan Haberler
- Borsa güne yükselişle başladı
- Kripto paralarda hızlı yükseliş
- İstanbul Havalimanı'nda operasyon
- Yeni aşıdan SARS-CoV-2 ve gribe karşı ikili koruma
- Engelli çocuğa şoförün tepkisi ‘pes' dedirtti
- Kökkılınç: Kadın politikaları kadınlarla belirlenmeli
- Domenec Torrent'in Barcelona planını hazırladı...
- İstanbul'da perşembe ve cuma günü için çağrı
- Altın yükselişe geçti
- Sezon rekoru galibiyeti getirdi!