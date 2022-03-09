ABD dün kararını vermişti: Türkiye'den Rus gazı açıklaması

09 Mart 2022 Çarşamba, 10:02

Bayraktar, katıldığı CERAWeek enerji konferansı öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin doğalgaz talebinin yüzde 45'ini, petrolün yüzde 17'sini ve benzinin yüzde 40'nı Rusya'dan karşıladığını söyledi.

Bayraktar, "Dünyanın daha çok petrole ihtiyacı var. ABD'den, Venezuela'dan, İran'dan, Suudi Arabistan'dan nereden olursa olsun bir yerden (petrol) gelmeli" dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı petrolü kolay kolay başka bir yerden tedarik edemeyeceğini söyleyerek, "Rusya eskiden beri güvenilir bir tedarikçi" diye konuştu

Türkiye, Washington 2018'de, 2015 İran nükleer anlaşmasından çıkmadan ve İran'a karşı yaptırımları yeniden devreye almadan önce İran'dan günde 200,000 varil ham petrolü ithal ediyordu.

Bayraktar, "Bir anda sıfıra indik. Bu sefer de Rusya ile yeni bir tedarik sorunu yaşayamayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Washington ve Tahran'ın yakında İran'ın 2015 nükleer anlaşmasını yeniden uymaya başlamasını sağlayacak anlaşmaya varmasını umuyor. İran ve ABD neredeyse bir yıldır anlaşmayı yeniden devreye almak için görüşmeler yürütüyor.

Bayraktar, "Umarım İran sorunu yakında çözülecek. Bu durumda (arz) sorunu ile baş etmemiz daha kolay olacaktır" diye ekledi.

BIDEN KRİTİK KARARI DÜN AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğalgaz alımını durdurduğunu tüm dünyaya duyurmuştu.

Biden yaptığı açıklamada, "Hem petrol hem de doğalgaz ithalini yasaklıyoruz. Avrupalı ülkeler bu kaynağa daha bağımlı. Biz aksine net ihracatçı pozisyondayız. Onlar hemen bu adımı atamasalar bile, Rusya enerjisinin üzerinde çalışmalarımız devam edecek. Bugün biz amacımız doğrultusunda birlikte olmayı sürdüreceğiz. Bu savaş Putin’in savaşı. Ruble yüzde 50’den fazla değer kaybetti. Bir ruble, bir cent kadar" ifadelerini kullanmıştı.