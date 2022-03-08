Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 40 azaldı
Avrupa'da dün megavatsaat başına 345 Euro ile tarihi seviyeleri gören doğal gaz fiyatı, bugün yaklaşık yüzde 40 azalarak 210 Euro'ya düştü.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontrat fiyatı, megavatsaat başına 255 Euro'dan açıldı.
Fiyatlar, dün 345 Euro ile ulaştığı rekor seviyeye kıyasla yaklaşık yüzde 40 azalarak Türkiye saatiyle 17.10'da megavatsaat başına 210 Euro'ya indi.
Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşının doğalgaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükselmişti. Rusya'dan doğalgaz alımının Avrupa tarafından yasaklanması ihtimali de fiyatları tırmandırıyordu.
Dün akşam saatlerinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesinin bilinçli bir karar olduğunu belirtmesi ve Rusya'dan enerji ithalatını savunması fiyatlarda gevşemeye neden oldu.
Scholz, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet olarak Rus enerjisine alternatifler geliştirmek için aylardır Avrupa Birliği ve diğer ortaklarla birlikte çalıştıklarına işaret ederek, "Ama bu bir gecede olmaz. Bu nedenle, Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri bizim açımızdan bilinçli bir karardır" ifadelerini kullanmıştı.
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