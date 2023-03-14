ABD, dünyanın Tahıl Sevkıyatı Anlaşması'na ihtiyacı olduğunu duyurdu
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Karadeniz Tahıl Sevkıyatı girişiminin uzatılmasına yönelik müzakerelerinin kritik noktada bulunduğunu belirterek, dünyanın bu girişime ihtiyacı olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Karadeniz Tahıl Sevkıyatı girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anlaşmanın imzacılarının müzakerelere ilişkin değerlendirmelerine girmeyeceğini belirten Ned Price, “Müzakerelerde kritik bir noktadayız. Girişimin uzatılması tüm tarafların rızasını gerektiriyor ve Genel Sekreter bunun üzerine çalışıyor” dedi.
Karadeniz Tahıl Sevkıyatı konusundaki pozisyonlarının açık olduğunu kaydeden Price, “Dünyanın buna (Tahıl Sevkıyatı) ihtiyacı var. Süresinin uzatılması ve kapsamının genişletilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.
Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile tahıl ve tahıl ürünleri sevkiyatının bölgede durduğunu ve bunun dünyadaki gıda fiyatlarını yüzde 30 artırdığını dile getiren Price, BM, Türkiye, Ukrayna ve Rusya’nın işbirliği ile milyonlarca tonluk tahılın dünya piyasasına sürüldüğünü hatırlattı.
Price, bir süredir Rusya’nın tahıl ihracatının savaş öncesi seviyesine ulaştığını ifade ederek, Moskova’nın tahıl ve gübre ihracatının engellendiği iddialarının doğru olmadığını söyledi.
Price, ABD’nin ayrıca Rus tahıl ve gübre ihracatını yaptırımlardan muaf tuttuğunu hatırlattı.
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