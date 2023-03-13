Tahıl müzakereleri Cenevre'de başladı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 14:06

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 14:06

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Vershinin ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri arasında Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına yönelik müzakereler başladı.

Açıklamayı Cenevre'deki Rus heyeti yaptı.

Ukrayna'nın Rus ablukası altındaki Karadeniz'deki limanlarından tahıl ihracatını sürdürmesini sağlayan Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının süresi 18 Mart'ta dolacak. Karadeniz tahıl koridoru anlaşması, geçen yıl Temmuz ayında BM ve Türkiye ara buluculuğunda yapılmıştı.

BM'nin ticaretten sorumlu yetkilisi Rebeca Grynspan ve yardımdan sorumlu yetkilisi Martin Griffiths, Pazartesi sabahı herhangi bir açıklama yapmadan BM'nin Cenevre'deki Avrupa genel merkezine geldiler.