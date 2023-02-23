ABD, düşürülen Çin balonunun havadaki fotoğrafını yayımladı
Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz günlerde düşürülen Çin balonunun havada bir pilot tarafından çekilmiş fotoğrafını yayımladı.
Fotoğraf, balon yüksek irtifada Amerikan ana karası üzerinde uçtuğu sırada takip edilirken, U-2 tipi bir casus uçağın kokpitinden çekildi.
Pekin yönetimi balonun güzergahından sapan bir hava durumu balonu olduğunda ısrar ediyor.
Ancak Washington, Çin’in istihbarat toplama programının bir parçası olduğunu söylüyor.
Balon Amerikan toprakları üzerinde uçarken, en az iki uçak özellikleri ve rotası hakkında bilgi topladı.
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