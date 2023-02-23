ABD, düşürülen Çin balonunun havadaki fotoğrafını yayımladı

Fotoğraf, balon yüksek irtifada Amerikan ana karası üzerinde uçtuğu sırada takip edilirken, U-2 tipi bir casus uçağın kokpitinden çekildi.

Pekin yönetimi balonun güzergahından sapan bir hava durumu balonu olduğunda ısrar ediyor.

Ancak Washington, Çin’in istihbarat toplama programının bir parçası olduğunu söylüyor.