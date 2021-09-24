ABD duyurdu: Yeni aşı kararı
ABD Hastalık Önleme Merkezi, riskli işlerde çalışanların, koronavirüse karşı üçüncü doz aşı yapabilecekler listesine eklendiğini duyurdu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü kişilerle birlikte, huzurevinde kalanlar ve ciddi sağlık problemi bulunan 50 ila 64 yaş arasındakilerin 3'üncü doz Kovid-19 aşısı olabileceğini söyledi.
Sağlık çalışanları başta olmak üzere 18-64 yaş arasında olup riskli işlerde çalışanların da 3'üncü doz aşı olacaklar listesine eklendiğini kaydeden Walensky, alınan kararın ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) 3'üncü doz yetkilendirme kararıyla da uyumlu olduğunu belirtti.
LİSE GÜNCELLENDİ
Karara göre listede, cezaevleri ve evsiz barınaklar gibi virüse maruz kalma riskinin yüksek olduğu ortamlarda yaşayanlar da yer alıyor.
Dün, Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunun, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için FDA tarafından onayladığı duyurulmuştu.
Duyuruda aşının üçüncü dozunun, ikinci dozdan altı ay sonra yapılması tavsiye edilmişti.
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