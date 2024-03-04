Et, balık ve tavuk sofralara uğramaz oldu: Avrupa'da sonuncuyuz

Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:47

Güncelleme: 04.03.2024 - 12:04

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat), Gelir ve Yaşam Koşulları kapsamında yaptığı araştırma ile kırmızı et, balık ve tavuk ürünlerinin sofralara girmekte zorlandığı ülkeri açıkladı.

Sağlıklı beslenme konusunda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini kullanan Eurostat, Türkiye'de iki günde bir et, balık ve tavuk tüketiminin yüzde 41,5 olduğunu raporlaştırdı.

Eurostat raporuna göre bu oran, AB'ye üye ülkeler arasında yüzde 8,3 olarak açıklanırken AB üyesi ülker arasında yüzde 22,1 Romanya son sırada yer aldı. Romanya'nın ardından yüzde 21,6 oran ile Bulgaristan geldi. İki günde bir kırmızı et, tavuk tüketmekte en az zorlanan ülkeler de yüzde 1,4 ile İrlanda ve yüzde 1,5 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi oldu.

Bu orana göre Türkiye'nin, iki günde bir kırmızı et, balık ve tavuk tüketiminde Romanya ve Bulgaristan'a göre yaklaşık iki kat, AB ortalamasını göre 5 kat zorlandığı ortaya çıkmış oldu.