ABD, Esad'ı sorumlu tuttu

Yayınlanma: 03.12.2024 - 00:41

Güncelleme: 03.12.2024 - 00:41

Greenfield, ABD'nin BMGK dönem başkanlığını İngiltere'den devralması vesilesiyle basın toplantısı düzenledi. Greenfield, Suriye'deki mevcut gelişmelerin endişe verici olduğunu ve durumu yakından takip ettiklerini kaydetti.

Bölgedeki ortaklarıyla irtibatlarının sürdüğünü aktaran Greenfield, Suriye halkı için barış ve güvenliği sağlamak için bir yol bulunması gerektiğini dile getirdi.

Greenfield, "Biz Suriye'de uzun süre boyunca müzakereleri destekledik. Suriye'de BMGK kararlarını yok sayan ve masaya oturmayan Esad rejimidir" diye konuştu.

"ANLAŞMA HALA GEÇERLİ"

Gazze'ye ilişkin ise Greenfield, ABD'nin diplomatik çabalarının sürdüğünü kaydetti. Greenfield, durumun çok ciddi olduğunun altını çizerek, ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, Filistin halkının ihtiyaçlarının karşılanması ve insani yardım sevkiyatının sağlanması için çabaların devam ettiğini belirtti.

Lübnan'a ilişkin çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Greenfield, "Bir anlaşma sağlandı, bazı sıkıntılar oldu ama anlaşma hala geçerli." dedi.

Greenfield, ateşkese hala saygı duyulduğunu belirterek durumu takip etmeye devam ettiklerini söyledi.