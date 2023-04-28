WSJ: ABD askeri-endüstriyel sektörünün durumu kritik
Wall Street Journal, 2021'de bir barut fabrikasında meydana gelen patlamadan ve Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlardan dolayı ABD'nin askeri-endüstriyel sektörünün kritik bir durumda olduğunu yazdı.
Wall Street Journal, bir barut fabrikasında meydana gelen patlamanın yanı sıra Ukrayna'ya yapılan sürekli askeri yardımın, ABD'nin askeri-endüstriyel sektörünü kritik bir şekilde etkilediğini yazdı.
WSJ, 2021 yılında Louisiana eyaletindeki bir barut fabrikasında meydana gelen bir patlama olayına dikkat çekti. Söz konusu fabrikada özel barut türlerinin üretildiği kaydedildi. Ancak, şimdi fabrikadaki durumun tüm ABD askeri endüstrisini olumsuz etkilediği belirtiliyor.
WSJ, fabrikanın fişek, havan ve top mermilerinin yanı sıra Tomahawk füzelerinin üretimi için neredeyse tek patlayıcı tedarikçisi olduğunu ve fabrikadaki patlamanın ardından birçok Amerikan savunma şirketinde barut sıkıntısının hissedildiğini kaydetti.
WSJ, fabrikadaki patlamanın birçok küçük Pentagon tedarikçisini kapanmaya zorladığını bildirdi.
WSJ'ye göre, aynı zamanda Ukrayna'ya yapılan sürekli silah ve mühimmat sevkiyatının da ABD cephaneliklerini boşalttığı belirtildi.
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