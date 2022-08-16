ABD First Lady'si Jill Biden koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden'dan sonra, First Lady Jill Biden da koronavirüse yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 17:04
ABD First Lady'si Jill Biden koronavirüse yakalandı
Abone Ol google-news

Geçtiğimiz hafta koronavirüs karantinasından yeni çıkan ABD Başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden'in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Temmuz sonunda koronavirüse yakalanan ve o tarihten beri koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden'da koronavirüse yakalandı. 


Covid-19 koronavirüs Jill Biden ABD Başkanı Joe Biden

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler