ABD First Lady'si Jill Biden koronavirüse yakalandı
ABD Başkanı Joe Biden'dan sonra, First Lady Jill Biden da koronavirüse yakalandı.
Geçtiğimiz hafta koronavirüs karantinasından yeni çıkan ABD Başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden'in Covid-19 testi pozitif çıktı.
Temmuz sonunda koronavirüse yakalanan ve o tarihten beri koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden'da koronavirüse yakalandı.
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