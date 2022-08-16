ABD First Lady'si Jill Biden koronavirüse yakalandı

16 Ağustos 2022 Salı, 17:04

Geçtiğimiz hafta koronavirüs karantinasından yeni çıkan ABD Başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden'in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Temmuz sonunda koronavirüse yakalanan ve o tarihten beri koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden'da koronavirüse yakalandı.