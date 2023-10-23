ABD gazetesinden Ukrayna iddiası: 'Kiev ve CIA işbirliği...'

Yayınlanma: 23.10.2023 - 17:30

Güncelleme: 23.10.2023 - 18:02

ABD gazetesi The Washington Post, Ukrayna'nın, Kırım Köprüsü'nü vurmak için kullandığı İHA'ların (insansız hava araçları) CIA ve diğer Batılı istihbarat servislerinin katılımıyla geliştirildiğini öne sürdü.

Washinton Post'un kaynakları, "Ukrayna Güvenlik Servisi, CIA ve diğer Batılı istihbarat teşkilatlarının da katıldığı gizli bir operasyon kapsamında geliştirilen deniz insansız hava araçlarını kullanarak dokuz ay sonra köprüye ikinci bir saldırı gerçekleştirdi" ifadesinde bulundu.

ABD gazetesi, ismi açıklanmayan kaynakların, Askeri İstihbarat Müdürlüğü veya Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından gerçekleştirilen tüm büyük operasyonların Volodimir Zelenski'nin izni olmadan gerçekleşmediğini söylediğini aktardı.

Haberde, "Ukrayna Güvenlik Servisi veya Askeri İstihbarat Müdürlüğü'nün tek bir büyük operasyonu Zelenski'nin açık onayı olmadan gerçekleştirilmiyor" ifadesi yer aldı.

Haberde ayrıca, Ukrayna istihbaratının aralarında gazeteci Daria Dugina'nın da bulunduğu Rusya'daki sivillerin öldürülmesi ve suikastına karıştığı iddia edildi.

Kırım'daki Kerç Köprüsü'ne yönelik ilk saldırı, 8 Ekim 2022'de meydana gelmişti. İlk saldırıda, patlayıcı taşıyan bir kamyon köprüden geçerken infilak etmişti.