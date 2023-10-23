İran'da ahlak polisince dövüldüğü iddia edilen 16 yaşındaki kızın 'beyin ölümü gerçekleşti'

Yayınlanma: 23.10.2023 - 12:20

Güncelleme: 23.10.2023 - 12:20

Geravand, 1 Ekim'de Tahran’daki Şuheda istasyonundan bindiği metro treninde yere yığıldı.

Genç kızın bilincini kaybetmiş halde trenden çıkartılırken gösteren, platformdan çekilen güvenlik kamerası görüntüleri yayımlanmıştı.

İnsan hakları grubu Hengaw, Geravand’ın ahlak polisleri tarafından "ciddi bir fiziksel saldırıya" maruz kaldığını iddia ediyordu.

Yetkililer ise Geravand’ın bayıldığını savunuyordu.

Amsterdam merkezli Zamaneh Radyosu, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberde, genç kızın trene başörtüsüz binmesinin ardından “yetkililer tarafından itildiğini” ve "kafasını demir direğe çarptığını" iddia etti.

Geravand’ın Tahran'daki Fecr Hastanesi'nde sıkı güvenlik altında tedavi edildiği ve aile üyelerinin telefonlarına el konulduğunu öne sürülüyordu.

Hengaw, Geravand’ın Tahran’da yaşadığını ancak aslen batıdaki Kermanşah bölgesinden olduğunu aktarıyordu.

AİLESİ NE SÖYLEDİ?

Hengaw'a ait sosyal medya hesabında Geravand olduğu belirtilen bir kızın hastanede bilinçsiz halde çekilmiş bir fotoğrafı da paylaşıldı.

İnsan hakları örgütü, Geravand’ın ailesinin Fecr Hastanesi’nde üst düzey güvenlik yetkililerinin baskısı altında devlet haber ajansı Irna’ya röportaj verdiğine dair bilgiler edinildiğini de aktardı.

Irna’nın haberinde Geravand’ın annesinin, güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerini ve olanların bir "kaza" olduğuna yönelik ifadeler yer aldı.

Irna tarafından paylaşılan videoda anne, “Kızımın tansiyonunun düştüğünü düşünüyorum. Bundan emin değilim. Sanırım tansiyonunun düştüğünü söylediler” diyordu.

Tahran metro yönetim müdürü Masood Dorosti de Geravand ile "yolcular veya metro yetkilileri arasında herhangi bir sözlü veya fiziksel tartışma" olmadığını söyledi.

Dorosti, "Metro görevlileriyle yaşanan bir tartışma hakkındaki söylentiler doğru değil ve güvenlik kamerası görüntüleri bu iddiayı çürütüyor" dedi.

Bu görüntülerde Geravand’ın saçları açık bir şekilde, iki başka kızla birlikte platformda bir trene bindiği görülüyor.

Birkaç dakika sonra kızlardan biri trenden inip eğiliyor.

Daha sonra bu kız ve diğer birkaç yolcunun baygın haldeki Geravand’ı kollarından ve bacaklarından taşıdığı ve platforma bıraktığı görülüyor.

Olay ilk sosyal medyaya yansıdığuında, bazı İranlı kullanıcıla, yetkililer tarafından yayımlanan videonun sadece platformu gösterdiğini ve trenin içini göstermediğini belirtiyordu.

Başörtü takıp takmadığının kontrol edilebileceği turnikelerin bulunduğu istasyonun girişine ait görüntüler de yayınlanmadı.

Sosyal medya kullanıcıları Mahsa Amini olayıyla benzerliklere de dikkat çekti.

22 yaşındaki Kürt bir kadın olan Mahsa Amini, Eylül 2022'de Tahran'da ahlak polisi tarafından "uygunsuz" şekilde türban takmakla suçlanıp gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Tanıklar, Amini'nin polis memurları tarafından dövüldüğünü söyledi. Ancak yetkililer Amini'nin ölümünü mevcut tıbbi sorunlara bağladı.

Amini'nin ölümü sonrasında başlayan isyan dalgasında yüzlerce kişi polis şiddeti nedeniyle öldü, binlerce kişi de gözaltına alındı.