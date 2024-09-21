ABD Gizli Servis raporu ortaya çıktı: Trump suikastı neden engellenemedi?

Yayınlanma: 21.09.2024 - 11:41

Güncelleme: 21.09.2024 - 11:41

Associated Press ajansının haberine göre son yayımlanan ABD Gizli Servisi raporu, Trump'a yönelik temmuz ayındaki suikast girişiminin öncesindeki iletişim hatalarını ayrıntılarıyla ortaya çıkardı.

Miting alanındaki bir binanın çatısından ateş açan silahlı saldırgan Thomas Matthew Crooks'u durdurmak için atılabilecek adımları değerlendiren 5 sayfalık rapora göre suikast girişimi öncesi hem federal hem de yerel kolluk kuvvetlerinde kusurlar saptandı.

Crooks'un vurulmasından önce bir dizi "iletişim eksikliği" olduğunu ayrıntılı olarak kayda geçiren rapor, Gizli Servis'in, "miting alanının bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurulmadan önce bildiğini" ortaya koydu.

Raporda kayda geçen sorunlar arasında, bölgedeki bazı yerel polis memurlarının, arazide iki iletişim merkezinin varlığından habersiz olması, bunun da polis memurlarının, Gizli Servis'in telsiz yayınlarını almadığından habersiz olduğu anlamına geldiği gösterildi.

Kolluk kuvvetlerinin, Gizli Servis'in radyo frekanslarının kapsamı dışında hayati bilgileri ilettiği ve memurlar Crooks'u vurmadan önce ararken, ayrıntıların Gizli Servis'in kendi ağı yerine "mobil/hücresel cihazlar aracılığıyla kademeli veya parçalı bir şekilde" iletildiği saptandı.

Raporda, "Personelin, Butler tesisindeki tüm federal personele, çatıda şüpheli bir kişiyle ilgili olarak yerel kolluk kuvvetlerinden alınan hayati bilgileri veya saldırganın tanımının radyo aracılığıyla yayınlamaması, tüm Gizli Servis personelinin toplu farkındalığını engelledi" denildi.

Bu durumun, Trump'ın koruma ekibi için "özellikle problemli" olduğu vurgulanan raporda, "Saldırıdan önceki dakikalarda eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerinin şüpheli şahsı bulmaya ne kadar odaklandığından habersizlerdi. Eğer farkında olsalardı koruma ekibi arama devam ederken Trump'ı başka yere yerleştirme kararı alabilirdi" değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, Gizli Servis'in, "çok sayıda katılımcıyı" daha iyi toplayabileceği için Trump'ın ekibi tarafından seçilen miting alanının "olası bir saldırgan tarafından istismar edilebilecek görüş hatları nedeniyle bir güvenlik sorunu oluşturduğunu" önceden anladığı kayda geçirildi.

Buna karşın 13 Temmuz'da söz konusu endişeleri gidermek için hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı ve Gizli Servis'in, yerinde olabilecek yerel kolluk kuvvetleri desteği hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığı belirtildi.

Raporun özetinde, olası suçlanabilecek kişiler ile ve herhangi bir personelin disiplin cezası alıp almadığını işaret etmemesi dikkati çekti.

"GÜVENLİK PROTOKOLLERİNİN İHLALİNE YOL AÇAN..."

ABD Gizli Servisi Direktör Vekili Ronald Rowe, rapora yönelik açıklamasında, "13 Temmuz'daki başarısızlıkların hesabını kendimize vermemiz ve öğrendiğimiz dersleri bir daha böyle bir görev başarısızlığı yaşamamak için kullanmamız önemli" ifadesini kullandı.

Direktör Vekili Rowe, söz konusu problemler arasında, Gizli Servis'in yerel kolluk kuvvetlerine net bir rehberlik sağlamaması, Trump'ın keskin nişancı ateşine açık kalmasına neden olan miting alanlarındaki görüş hattı açıklarının giderilmemesi ve bazı ajanlar arasındaki "kayıtsızlığı" dile getirdi.

Rowe, "Görüş hattı sorunları kabul edildi ancak uygun şekilde hafifletilmedi. Ziyaret günü görüş hattı endişeleriyle ilgili sorunlar yaşandı ancak bunlar amirlere iletilmedi. İleri ekibin bazı üyeleri çok çalışkan olsa da diğerlerinin güvenlik protokollerinin ihlaline yol açan bir kayıtsızlığı vardı" değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos ayındaki açıklamasında Rowe, 13 Temmuz'da eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimdeki "başarısızlığı" kabul etmiş ve teşkilatın bu konuda "tüm sorumluluğu" üstlendiğini belirtmişti.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti.

Cheatle'dan sonra Vekil Direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Trump'a yapılan suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtmişti.