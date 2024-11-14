ABD, GKRY'deki helikopter üssü çalışmalarını hızlandırdı

Yayınlanma: 14.11.2024 - 13:30

Güncelleme: 14.11.2024 - 13:30

ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile 2024-2029 yıllarını kapsayan bir "Savunma ve İşbirliği Yol Haritası" imzalamasıyla bölgedeki stratejik konumunu arttırmaya devam ediyor.

ABD askerleri, GKRY tarafından ABD’ye verilen eski Türk köyü Taltlısu’daki (Mari) helikopter üssünün çalışmalarını hızlandırdı.

Evengelos Florakis Deniz Üssü yakınlarında inşa edilen helikopter üssünün inşaatında ABD ordusuna ait iş makineleri çalışmalarını yürütüyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün yaptığı açıklamada çalışmaları kınayarak, "Kıbrıs Adası’nın silahlandırılmasını ve hedef haline getirilmesini doğru bulmuyorum” dedi.

NATO ve benzeri dengeler içerisinde yapılacak bir sıçrayışın iyi hesaplanması gerektiğinin altını çizen Tatar, "Herkes boyuna göre sıçramalı” ifadelerini kullandı.

Rum basınının Mari’deki Evangelos Florakis Helikopter Üssü ile ilgili yayımladığı haberin fotoğraflarında, ABD’ye ait askeri iş makinelerinin bölgedeki çalışmalara katıldığı görüldü.

Helikopter üssünün Vasiliko Elektrik Santrali’ne komşu olarak inşa edilmesi dikkati çekti.

Rum Simerini gazetesinde yer alan haberde, Larnaka Havalimanı’nda Mari’deki helikopter üssünde konuşlandırılmak üzere ABD ordusuna ait C-130 nakliye uçağı, CH-47 CHINOOK nakliye uçağı, BELL UH-1 helikopterlerinin beklediği bilgileri yer aldı.

Haberde aynı zamanda Andreas Papandreou Üssü’nde Amerikan V22-Osrpey helikopterleri konuşlandırıldığı kaydedildi.