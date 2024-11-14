Asya piyasaları sarsıldı: ABD tahvil getirileri ve dolar yükselişte

Yayınlanma: 14.11.2024 - 10:53

Güncelleme: 14.11.2024 - 10:53

Asya hisse senetleri perşembe günü genel olarak düşerken yatırımcılar ABD ekonomisinin para politikası ve enflasyon görünümünü değerlendiriyor. Bu esnada uzun vadeli ABD tahvil getirileri ve dolar yükseliş gösterdi.

Bitcoin, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün kripto para birimlerine destek olacağı beklentisiyle 90 bin doların üzerinde sabitlendi. Dünyanın en büyük kripto para birimi son olarak en yüksek 93 bin 329 dolardan işlem gördü ve iki haftada yüzde 30’dan fazla değer kazandı.

FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ GÜÇLENDİ

ABD enflasyon verilerinin beklentilere uygun gelmesiyle Federal Rezerv'in gelecek ay faiz indirimi ihtimali güçlendi, ancak 2025 sonrası için para politikası görünümü Trump’ın göreve dönüşüyle şekillenebilir. Trump’ın daha düşük vergiler ve yüksek tarifelerle enflasyonu artırması, doları desteklemesi ve faiz indirimlerini sınırlaması öngörülüyor.

Edison Research, Ocak ayında göreve başlayacak Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’nin Kongre’deki çoğunluğuyla engel olmadan gündemini takip edeceğini belirtti. Bu durum, ABD’de daha yüksek açık ve enflasyon baskısına yol açarak Perşembe günü Asya ticaretinde uzun vadeli tahvil getirilerini artırdı. Gösterge 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yüzde 4,483 ile 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı, 30 yıllık getiri ise yüzde 4,6505 olarak kaydedildi.

Convera’da küresel makro stratejist Boris Kovacevic, "Trump’ın ekonomi politikaları Fed’in projeksiyonlarına hemen yansımayacak ancak tarifeler ve vergi indirimlerinin etkisi 2025 sonrası hissedilmeye başlayacak,” dedi.

DOLAR GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

Piyasalarda, Fed’in önümüzdeki ay 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 83’e çıktı ancak Trump’ın seçim zaferinin ardından gelecek yıl faiz indirimi beklentileri zayıfladı. Dolar ise uzun vadeli tahvil getirilerindeki artışla perşembe günü yükseldi, Euro’ya karşı 1,0534 seviyesine geldi ve yen karşısında 156 seviyesini aştı. Dolar endeksi, son bir yılın zirvesi olan 106,77'ye çıktı.

Asya hisseleri düşüş gösterirken, Avrupa borsalarının yatay açılması bekleniyor. MSCI Asya-Pasifik endeksi yüzde 0,63 gerilerken, Çin hisseleri kayıplar yaşadı; Hang Seng Endeksi yüzde 1,5 düşüş gösterdi. Çin’in emlak sektörüne yönelik vergi teşvikleri de yatırımcıları pek etkileyemedi. RBC Capital Markets’ten Alvin Tan, “Destek tedbirleri piyasa için yetersiz” açıklamasını yaptı.

Petrol fiyatları, üretim artışı endişesiyle geriledi; Brent yüzde 0,62 düşüşle 71,83 dolara, WTI ise yüzde 0,7 düşüşle 67,95 dolara indi. Spot altın ise yüzde 0,53 değer kaybederek ons başına 2 bin 560,15 dolara düştü.