ABD gündemini sarsan pedofili davasında karar açıklandı: 39 suçu kabul etti

Yayınlanma: 20.01.2024 - 12:40

Güncelleme: 20.01.2024 - 12:44

39 yaşındaki Anthony Danny Burns, hedef aldığı kişilerle çevrimiçi olarak bağlantı kurarak, onları gizlice kaydettiği görüntülü görüşmelerde kendisine açık görüntüler göndermeye veya soyunmaya zorladı.

Daha sonra, kendisinin dediklerini yapmazlarsa kadınların görüntülerini sevdikleriyle paylaşmakla tehdit ederek, kadınlardan daha fazla müstehcen fotoğraflar ve videolar talep ettti.

Bir vakada, Burns'un, "ABD'deki bir anneyi kendi kızını onun için taciz etmeye zorladığı" iddia edildi.

Savcılara göre, mağdur 40 kişi arasında dört reşit olmayan kız vardı, ancak yaşları tam olarak doğrulanmadı.

Burns'un, kendini kadınlara karşı tanıtmak için çeşitli yöntemleri arasında polis memuru gibi davranmak ve flört uygulamalarında sahte profiller oluşturmak olduğu belirtildi.

39 yaşındaki Burns, daha önce 2010 yılında 25 yaşındayken 14 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunmaktan ve 2013 yılında pedofiliden mahkum edilmişti.

Burns, çıktığı mahkemede 39 suçu kabul etti ve 13 yaşın altındaki bir kızın cinsel ilişkiye girmesine neden olmaktan iki kez daha suçlu bulunarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcı Bethany Raine şunları söyledi:

"Burns, kadınları ve çocukları kendi memnuniyeti için çevrimiçi olarak giderek daha aşağılayıcı cinsel eylemler gerçekleştirmeleri için kontrol etmeye takıntılı bir ilgi duyuyordu. Burns kadınları küçümsedi ve küçük düşürdü. Kendi imgelerinin manipülasyon ve gasp araçları haline geldiği ve onları ahlaksız taleplerine karşı savunmasız bıraktığı bir korku ağına hapsoldular."