Gazeteci Erem Şentürk'ten 'Noel Baba' açıklaması: 'Çocuk tecavüzcüsüdür, pedofilidir'

AKP'ye yakın isimlerden gazeteci Erem Şentürk Youtube üzerinden yaklaşan yılbaşı öncesi ilginç bir açıklamada bulundu. Şentürk, Noel Baba için, "Çocuk Tecavüzcüsüdür, Pedofili Sapığın Tekidir” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 23:56
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AKP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Erem Şentürk, kişisel Youtube kanalından 'Noel Baba'yla ilgili ilginç bir değerlendirmede bulundu.

"PEDOFİLİDİR"

Şentürk, Noel Baba için, "Noel Baba dediğiniz kimdir karakter olarak bir çocuk sapığıdır, pedofilidir. Evlere girer gelir çocuklara tecavüz eder. Çocuk tecavüzcüsü bir adamdır" dedi.

YILBAŞI KUTLAMAK İSTEYENLERE SALDIRMIŞLARDI

Son olarak İstanbul Üniversitesi'nde yılbaşı ağacına süs ve dileklerini asmak isteyen öğrencilere güvenlik görevlileri saldırmış ve bazı öğrenciler yaralanmıştı. Rize'de ise hediye paketi, fiyonk konseptiyle ışıklandıran alışveriş merkezinin, haç işaretine benzediği iddiası kentte tartışmalara neden olmuştu.


Erem Şentürk Noel Baba

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