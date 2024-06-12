‘ABD Hamas ile görüşebilir’

Yayınlanma: 12.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.06.2024 - 04:00

Ateşkes teklifini Cumhuriyet’e değerlendiren Beykoz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Han, “ABD Başkanı Joe Biden, kasımdaki seçimlerden önce bu işi halletmek için baskıyı artıracaktır. Eğer İsrail, BMGK kararını kabul etmezse ABD, Hamas ile görüşmeye başlayacaktır. Bu İsrail açısından büyük bir darbe olur. Ayrıca Hamas’ın da aslında bu anlaşmaya destek verip vermeyeceği belli değil. Hamas’ın askeri kanadının tavrının ne olacağı bilinmiyor” dedi. ABD’nin Hamas’la görüşme olasılığına yönelik Han, “Beyaz Saray, taraf değiştirmez ama beş ABD’li rehinenin kurtarılması için terör örgütü kabul ettiği Hamas ile ilk defa oturup konuşabilir” ifadelerini kullandı.

Han, “İsrail’in neyi kabul edip etmediği yönünde bir belirsizlik var. Kabinede değişiklik oldu. Başbakan Binyamin Netanyahu popülist bir lider. Meseleleri zamana yayarak kendisi açısından avantajlı hale getirmeye, kaygılanmadan ülkesine siyasi bedel ödetmeye müsait bir kimliği var” yorumunu yaptı.