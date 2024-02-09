ABD harekete geçti: 4 şirkete yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, bazı Batılı ülkeler tarafından Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat uygulamasını ihlal eden 4 şirkete yaptırım kararını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 14:15
ABD harekete geçti: 4 şirkete yaptırım kararı
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Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamaya göre, karar, Rusya'ya ait olduğu belirtilen Liberya menşeli bir şirket ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli 3 firmayı kapsıyor.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, yaptığı açıklamada, "Rusya'nın en üst düzey enerji yetkilisi, koalisyonun tavan fiyat kısıtlamasının ve yaptırımlarımızın Rusya petrolündeki indirimlerin genişletilmesine yol açtığını ve Kremlin'in yasa dışı savaş için kullandığı geliri azalttığını itiraf etti" ifadelerini kullandı.

Nelson, Rus petrolünün tavan fiyat uygulamasını ihlal eden gemilere karşı alınan yaptırım kararının, tavan fiyat ihlallerine karşı tedbirlerin süreceğine dair uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.

Bakanlık açıklamasında, ABD'nin, Rusya menşeli ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını yasaklama kararı alan G7 ülkeleri, Avrupa Birliği ve Avustralya'nın dahil olduğu ve "tavan fiyat koalisyonu" olarak adlandırılan uluslararası koalisyonun üyesi olduğu vurgulandı.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, G7 ülkelerinin, Rusya'da çıkarılan elmasların ithalatının yasaklanmasına dair taahhütlerini uygulamaya yönelik iki yeni karar daha yayımladı.

ABD Hazine Bakanlığı, 10 Eylül 2022'de, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulama planına ilişkin kılavuz yayımlamıştı.

Özel sektörün tavan fiyat uygulamasına yönelik atması gereken adımlar ile kaçakçılığın tespitine ilişkin rehberliğin sunulduğu kılavuzda, Rus ham petrolünü tavan fiyatın üzerindeki bir fiyattan satın alanların ve kasten yanlış belge sağlayanların yaptırım ihlalleri nedeniyle soruşturmaya tabi tutulabileceği ifade edilmişti.

Kılavuzda, tavan fiyat uygulamasının, Rus ham petrolü için 5 Aralık 2022'de, rafine ürünler için ise 5 Şubat 2023'te yürürlüğe gireceği belirtilmişti.


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