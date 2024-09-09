ABD, Husilere ait 3 İHA ile 2 füze sisteminin imha edildiğini açıkladı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Yemen’de İran destekli Husilere ait 3 insansız hava aracı (İHA) ile 2 füze sisteminin imha edildiği belirtildi.
ABD ile Yemen’deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Yemen’de İran destekli Husilere ait 3 insansız hava aracı (İHA) ile 2 füze sisteminin imha edildiği belirtildi.
'AÇIK VE YAKIN BİR TEHDİT'
Açıklamada, “Bu sistemler, ABD ve koalisyon güçleri ile bölgedeki ticari gemiler için açık ve yakın bir tehdit oluşturmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
CENTCOM açıklamasında gerçekleştirilen bu eylemlerin amacının seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha güvenli ve emniyetli hale getirmek olduğu vurgulandı.
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