ABD, Husilere ait 3 İHA ile 2 füze sisteminin imha edildiğini açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Yemen’de İran destekli Husilere ait 3 insansız hava aracı (İHA) ile 2 füze sisteminin imha edildiği belirtildi.

ABD, Husilere ait 3 İHA ile 2 füze sisteminin imha edildiğini açıkladı
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İHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 07:27

ABD ile Yemen’deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Yemen’de İran destekli Husilere ait 3 insansız hava aracı (İHA) ile 2 füze sisteminin imha edildiği belirtildi.

'AÇIK VE YAKIN BİR TEHDİT'

Açıklamada, “Bu sistemler, ABD ve koalisyon güçleri ile bölgedeki ticari gemiler için açık ve yakın bir tehdit oluşturmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM açıklamasında gerçekleştirilen bu eylemlerin amacının seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha güvenli ve emniyetli hale getirmek olduğu vurgulandı.


Etiketler: #ABD #yemen #füze

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