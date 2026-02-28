ABD ile İsrail'in İran saldırısı: Hangi isimler hedef alındı?

İsrail ve ABD’nin cumartesi sabahı İran’a düzenlediği saldırılarda, İran’ın üst düzey siyasi ve askeri isimlerinin hedef alındığı öne sürüldü.

Operasyona ilişkin bilgi sahibi iki İsrailli kaynak, saldırının İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere üst düzey yetkilileri kapsadığını CNN’e aktardı.

İddialara göre saldırı listesinde, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Seyyid Abdolrahim Musevi ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da yer aldı.

Ayrıca İran’da yeni kurulan Savunma Konseyi’nin Sekreteri Ali Şemhani ile İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin de hedef alındığı öne sürüldü.

Saldırılarda hedef alınan üst düzey isimlerden herhangi birinin vurulup vurulmadığına ilişkin ise henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. İran makamlarından konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.