ABD ile İsrail, İran’da yeni aşamaya geçiyor: Yer altındaki füze tesisleri hedefte

İsrail ile ABD’nin İran’a yönelik ortak hava operasyonlarının ilk haftası geride kalırken, askeri kampanyanın ikinci aşamasına hazırlık yapıldığı bildirildi.

Reuters’a konuşan ve kimliklerinin açıklanmasını istemeyen iki kaynak, yeni aşamada yer altında bulunan balistik füze tesislerinin ve bu tesislerde depolanan ekipmanların hedef alınacağını söyledi.

Kaynaklara göre İran’ın birçok balistik füze tesisi yer altındaki güçlendirilmiş sığınaklarda bulunuyor.

Bu nedenle söz konusu hedeflere yönelik saldırıların büyük bölümünün, yer altı tesislerini delip imha edebilen “bunker buster” bombaları taşıyabilen ABD ağır bombardıman uçakları tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamalarda İran’ın İsrail şehirlerini hedef alabilecek yüzlerce yer üstü füze rampasının vurulduğunu duyurmuştu.

Kaynaklardan biri, operasyonların nihai hedefinin İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırısı kapasitesini tamamen etkisiz hale getirmek olduğunu söyledi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail ordusu en az bir ya da iki hafta daha sürebilecek operasyonlar için hazırlık yapıyor.

Bu süreçte binlerce hedefin vurulmasının ve İran yönetiminin askeri kapasitesinin sistematik şekilde zayıflatılmasının amaçlandığı belirtiliyor.