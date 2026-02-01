ABD ile Venezuela arasında dönüm noktası: Yeni temsilci Caracas’a gitti

ABD’nin Venezuela’ya yeni atanan en üst düzey yetkilisi Laura F. Dogu, Cumartesi günü başkent Caracas’a ulaşarak, Trump yönetiminin yedi yıl aradan sonra ülkedeki diplomatik misyonu yeniden açma çabalarını somutlaştırdı.

Dogu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Venezuela’ya yeni geldim. Ekibimle birlikte çalışmaya hazırım" diyerek göreve başladığını duyurdu.

Dogu, Venezuela’da geçireceği süre zarfında kamu ve özel sektörle birlikte çalışarak, Başkan ve Dışişleri Bakanı'nın üç aşamalı planını hayata geçireceğini belirtti.

Devlet Bakanlığı yetkilileri ise Dogu’nun Venezuela’da ne kadar süre kalacağına dair açıklama yapmazken, çalışmaları doğrultusunda ülkedeki siyasi ve diplomatik süreçlere katkı sağlayacağı ifade edildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Gil Pinto, Dogu’nun gelişini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Venezuela ve ABD hükümetleri arasında ikili çıkarlar doğrultusunda bir yol haritası oluşturmayı amaçlayan çalışmalar devam edecektir" dedi.

Pinto, her iki ülke arasında var olan farkların diplomatik diyalog ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesini savundu.

Dogu’nun Caracas’a varışı, ABD-Venezuela ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. 2019’da ABD’nin diplomatik misyonunu kapatmasının ardından, Dogu’nun göreve başlaması, ülkeler arasındaki gerilimlerin diplomasi yoluyla azaltılması yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. ABD, önceki aylarda Venezuela’ya bir ekip göndererek ilk kez Maduro sonrası gelişmeleri yerinde incelemişti.

ABD’NİN DİPLOMATİK VARLIĞI YENİDEN GÜÇLENİYOR

Dogu'nun Caracas'a gelişinden kısa bir süre sonra, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kongre’de yaptığı bir açıklamada, Dogu’nun Caracas’tan liderlik edeceğini ve ABD'nin Venezuela'da "çok hızlı" bir diplomatik varlık kuracağını belirtti.

Bu, ABD’nin Venezuela’daki diplomatik temsilini yeniden inşa etme sürecinde hız kazandığını gösteriyor.

Venezuela’nın geçici hükümeti, ABD ile daha yakın işbirliği kurmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

Delcy Rodríguez’in yönetimindeki hükümet, son dönemde yabancı şirketlerin Venezuela’nın petrol endüstrisine katılmasını kolaylaştıran bir yasa değişikliği yaptı. Ayrıca, Rodríguez, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını öngören bir af yasası teklif etti.

Dogu’nun gelişinin, ABD’nin Venezuela’daki diplomatik varlığını güçlendirme yönündeki stratejisinin bir parçası olduğu ve bu gelişmelerin ülkeler arası ilişkilerde önemli bir dönüm noktası oluşturacağı öngörülüyor.