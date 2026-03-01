ABD: İran Devrim Muhafızları karargâhları vuruldu

ABD ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) ait karargâhın imha edildiğini duyurdu. Açıklama, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından sosyal medya hesabından yapıldı.

CENTCOM paylaşımında, “Amerika dünyanın en güçlü ordusuna sahip ve IRGC artık bir karargâha sahip değil” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, İran Devrim Muhafızları’nın son 47 yıl içinde binden fazla Amerikalının ölümünden sorumlu tutulduğu öne sürülerek, “Dün gerçekleştirilen geniş çaplı ABD saldırısı yılanın başını kesti” denildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran’ın başkenti Tahran’da İranlı askerlerin bulunduğu karargâhlara yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Açıklama, IDF Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin tarafından düzenlenen basın toplantısında yapıldı.

Defrin, saldırılara İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı 100’den fazla savaş uçağının katıldığını belirtti. Operasyon kapsamında, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) ait istihbarat, hava kuvvetleri ve iç güvenlik birimlerinin de aralarında bulunduğu onlarca karargâhın hedef alındığı ifade edildi.

IDF Sözcüsü Defrin, “Bunlar önemli ve güçlü saldırılar. Bu karargâhlar İsrail’e ve tüm dünyaya karşı faaliyet yürütüyordu. Bugün, içlerinde bulunanlarla birlikte imha edildiler” değerlendirmesinde bulundu.