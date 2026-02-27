ABD-İran görüşmelerinde üçüncü tur tamamlandı: Bir sonraki görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, sosyal medya hesabı yaptığı açıklamada, "ABD ile İran arasındaki müzakerelerde önemli ilerleme kaydedilmesinin ardından bugünü tamamladık. İlgili başkentlerde yapılacak istişarelerin ardından yakında yeniden başlayacağız" ifadelerini kullandı. Busaidi, teknik görüşmelerin gelecek hafta Viyana’da yapılacağını bildirdi.

Görüşmelerin önümüzdeki hafta teknik düzeyde sürdürülmesi ve ardından siyasi düzeyde yeniden başlaması bekleniyor.

İRAN, GÖRÜŞMELERİ "YOĞUN VE CİDDİ" OLARAK NİTELENDİRDİ

İran tarafı, görüşmeleri "yoğun ve ciddi" olarak nitelendirdi. İran medyasına konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, yeni önerilerin Tahran’da istişare edileceğini belirterek, "Hala daraltılması gereken bazı boşluklar mevcut" dedi.

İran hükümetinin Enformasyon Konseyi Başkanı Elyas Hazrati de sosyal medya paylaşımında, uranyum zenginleştirmenin ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda süreceğini belirterek, "Zenginleştirme ihtiyaçlara uygun şekilde devam edecek ve hiçbir şey İran’dan çıkmayacak; seyreltme dahil diğer seçenekler masada kalmaya devam ediyor. İran, yaptırımların kaldırılmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

ARAKÇİ VE WİTKOFF GÖRÜŞMESİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Cenevre’de doğrudan görüşme yapıldığına ilişkin haberler konusunda ise İran basınından farklı açıklamalar geldi. İran’a yakın Tasnim Haber Ajansı, iki yetkilinin temasının “bir tokalaşma ve temel nezaket ifadesiyle sınırlı” olduğunu bildirdi.

ABD, İRAN'IN NÜKLEER ÇALIŞMALARINDAN ENDİŞELİ

ABD tarafında ise nükleer programın mevcut durumu konusunda farklı değerlendirmeler dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 2025’teki ABD saldırılarının İran’ın nükleer tesislerini “tamamen yok ettiğini” savunurken, Witkoff geçen hafta İran’ın “endüstriyel düzeyde bomba yapımına uygun malzemeye sahip olmaya bir hafta uzaklıkta olabileceğini” söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran’ın geçen yılki çatışmalardan bu yana uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlamadığını belirterek, "Şu anda zenginleştirme yapmıyorlar, ancak nihayetinde bunu yapabilecekleri noktaya ulaşmaya çalışıyorlar" dedi. Rubio ayrıca İran’ın balistik füze programının ileride ele alınması gereken “büyük bir sorun” olduğunu ifade etti.

WASHİNGTON VE TAHRAN'IN TALEPLERİ

Taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlıkları arasında yaptırımların kaldırılmasının kapsamı ve sıralaması ile uranyum zenginleştirmenin sınırları yer alıyor. Washington, Tahran’ın tüm zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmesini talep ederken; İran, nükleer silah peşinde olmadığını savunuyor ve barışçıl nükleer program kapsamında zenginleştirme hakkının tanınmasını istiyor.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı sert açıklamalar ise diplomatik sürecin kırılganlığını koruduğuna işaret ediyor.

ERAKÇİ’DEN İLK AÇIKLAMA: ‘EN CİDDİ VE EN UZUN MÜZAKERELERİMİZDEN BİRİNİN GERÇEKLEŞTİ’

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile Cenevre’de yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığını, bazı konularda anlaşmaya yaklaşıldığını ancak görüş ayrılıklarının sürdüğünü açıkladı.

Erakçi, ABD ile Cenevre’de gerçekleştirilen müzakerelerin ardından İran devlet televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

Bu turda oldukça ciddi başlıkların ele alındığını belirten Erakçi, görüşmelerin sabah yaklaşık dört saat, akşam ise iki saat sürdüğünü ifade etti. Erakçi, "Bugün, en ciddi ve en uzun müzakerelerimizden birinin gerçekleştiğini söyleyebilirim. Genel olarak bu uzun ve yoğun saatler boyunca iyi ilerleme kaydedildi" dedi.

Hem nükleer alanda hem de yaptırımlar konusunda bir anlaşmanın unsurlarının ciddi biçimde incelenmeye başlandığını aktaran Erakçi, bazı konularda anlaşmaya çok yaklaşıldığını kaydetti. Bununla birlikte hâlâ görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirten Erakçi, tarafların müzakere yoluyla çözüme ulaşma konusunda geçmişe kıyasla daha ciddi bir yaklaşım sergilediğini dile getirdi.

Erakçi, teknik düzeyde görüşmelerin pazartesi gününden itibaren Viyana’da yapılmasının kararlaştırıldığını, bir sonraki müzakere turunun ise muhtemelen bir haftadan kısa süre içinde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.