ABD-İran hattında kritik açıklama: “Bu gece vuracağız

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in İran’daki kritik tesislerin bu gece vurulacağı yönündeki açıklaması bölgede gerilimi artırdı. Tahran yönetimi olası bir saldırıya sert karşılık vereceğini duyururken, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği vatandaşlarına teyakkuz çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “İran artık bizi oyalamak yerine, ABD tarafından kritik tesislere atılan bombalarla karşı karşıya kalacak. ABD bu gece İran’daki ‘kilit tesisleri’ bombalayacak. Bu gece gerçekleşecek saldırılar güçlü ve açık olacak” ifadelerini kullandı.

İran Medyası’nda yer alan haberlerde, ise, “Hava savunma sistemleri devreye girdi. Amerikalılar herhangi bir saldırgan eylemde bulunursa İran ABD’ye bir kez daha ağır yanıt verecek. Amerikalılar harekete geçerse İran, ABD’nin yeni çıkarlarını hedef alacak” ifadelerine yer verildi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, son bölgesel gelişmeler nedeniyle Irak’ta bulunan vatandaşlarından teyakkuz halinde olmalarını istedi.