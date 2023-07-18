ABD, İran ile yaşanan gerilimin ardından Basra Körfezi'ne ek güç gönderdi

Yayınlanma: 18.07.2023 - 13:10

Güncelleme: 18.07.2023 - 13:10

İran'ın, geçtiğimiz günlerde Hürmüz Boğazı yakınlarında iki petrol tankerini ele geçirmeye çalışmasının ve bunlardan birine ateş açmasının ardından ABD'den bir hamle geldi.

ABD'den yapılan açıklamada, "güvenliği arttırmak" için Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi'ne ek savaş uçaklarının ve bir savaş gemisinin gönderildiği kaydedildi.

Pentagon, bir destroyer olan USS Thomas Hudner ve bir dizi F-35 savaş uçağının bölgeye gideceğini duyurdu.

Pentagon sözcülerinden Sabrina Singh, gemi ve uçakların bölgede ne kadar kalacağının belli olmadığını belirterek, "Devam eden bu tehdit ışığında ve ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordinasyon halinde, bakanlık olarak boğaz ve çevresindeki suları izleme kabiliyetimizi ve varlığımızı arttırıyoruz" dedi.

Savaş uçaklarının, ticari gemilere hava koruması sağlaması ve İran'a karşı caydırıcı bir unsur olarak ordunun bölgedeki görünürlüğünü arttırması amaçlanıyor.

ABD donanması, İran'ın bölgede son iki yılda en az beş ticari gemiye el koyduğunu ve bir düzineden fazla gemiyi de taciz ettiğini savunuyor.

Olayların çoğunun, tüm ham petrolün %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı ve çevresinde meydana geldiği belirtiliyor.