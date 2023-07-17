ABD'li gazeteciden 'Simpsonlar' uyarısı: Sonbaharda savaş çıkabilir

Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:36

Güncelleme: 17.07.2023 - 11:42

ABD'li gazeteci Natalie Morris, ABD'nin en uzun soluklu dizisi olan ve kehanetleri ile dikkat çeken Simpsonlar'ın (The Simpsons) 2023 sonbaharında "Kosova'da savaş çıkacağını" öngördüğünü öne sürdü.

2005 yılında yayınlanan dizinin "Home Away From Homer" bölümüne atıf yapan Morris, şunları kaydetti:

"Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova ve Sırbistan arasında savaş çıkacağını öngördüğü tabloyu gördünüz mü? Bu, uğursuz görünüyor."

The Simpsons predict a war between SERBIA and Kosovo in the fall of 2023?????? pic.twitter.com/g2KSIc0pgS — nikola 3 (@ronin19217435) July 13, 2023

Morris'in işaret ettiği tabloda "Kosova'da Sonbahar" ifadeleri yer alıyor.

Morris dizinin bir sahnesinde "ilginç bir ayrıntı" daha olduğunu söyledi.

Sahnedeki "Oppenheimer" tablosuna dikkat çeken Morris, "Aynı sahnede Simpsonlar sinemaya geliyor ve burada "Oppenheimer" filmini gösteriyorlar. Yıl 2023 ve Oppenheimer filmi gösteriliyor" dedi.