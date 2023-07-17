ABD'li gazeteciden 'Simpsonlar' uyarısı: Sonbaharda savaş çıkabilir

ABD'li gazeteci Natalie Morris, en son Titan denizaltı faciası ile gündeme gelen ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) 2023 sonbaharında" Kosova'da savaş çıkacağını" öngördüğünü öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:36
ABD'li gazeteciden 'Simpsonlar' uyarısı: Sonbaharda savaş çıkabilir
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ABD'li gazeteci Natalie Morris, ABD'nin en uzun soluklu dizisi olan ve kehanetleri ile dikkat çeken Simpsonlar'ın (The Simpsons) 2023 sonbaharında "Kosova'da savaş çıkacağını" öngördüğünü öne sürdü.

2005 yılında yayınlanan dizinin "Home Away From Homer" bölümüne atıf yapan Morris, şunları kaydetti:

"Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova ve Sırbistan arasında savaş çıkacağını öngördüğü tabloyu gördünüz mü? Bu, uğursuz görünüyor."

 

Morris'in işaret ettiği tabloda "Kosova'da Sonbahar" ifadeleri yer alıyor.

Morris dizinin bir sahnesinde "ilginç bir ayrıntı" daha olduğunu söyledi.

Sahnedeki "Oppenheimer" tablosuna dikkat çeken Morris, "Aynı sahnede Simpsonlar sinemaya geliyor ve burada "Oppenheimer" filmini gösteriyorlar. Yıl 2023 ve Oppenheimer filmi gösteriliyor" dedi.


The Simpsons ABD Kosova

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