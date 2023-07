ABD'li gazeteciden 'Simpsonlar' uyarısı: Sonbaharda savaş çıkabilir

ABD'li gazeteci Natalie Morris, ABD'nin en uzun soluklu dizisi olan ve kehanetleri ile dikkat çeken Simpsonlar'ın (The Simpsons) 2023 sonbaharında "Kosova'da savaş çıkacağını" öngördüğünü öne sürdü.

2005 yılında yayınlanan dizinin "Home Away From Homer" bölümüne atıf yapan Morris, şunları kaydetti:

"Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova ve Sırbistan arasında savaş çıkacağını öngördüğü tabloyu gördünüz mü? Bu, uğursuz görünüyor."

The Simpsons predict a war between SERBIA and Kosovo in the fall of 2023?????? pic.twitter.com/g2KSIc0pgS