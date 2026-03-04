ABD İran planını açıkladı: Hava sahasında tam hakimiyet sağlanacak

ABD’nin İran’a yönelik başlattığı askeri operasyon sürerken Beyaz Saray’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin kısa süre içinde İran hava sahasında “tam ve mutlak hakimiyet” kurmasının beklendiğini söyledi.

Leavitt, hava üstünlüğünün sağlanmasının ABD güçlerinin operasyonlarını daha etkin şekilde sürdürmesine olanak tanıyacağını belirtti.

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı kararının kararlılığını gösterdiğini savundu.

Trump’ın tehditlerinin ciddiye alınmadığını öne süren Leavitt, “Teröristler Başkan Trump’ın selefleri gibi sadece konuşacağını düşündü. Bunun büyük bir hata olduğu ortaya çıktı. Başkan Trump tehdit ettiğinde blöf yapmaz” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray yönetimi, hafta sonu başlatılan askeri operasyonu “büyük bir başarı” olarak nitelendirdi.

OPERASYONUN 4 HEDEFİ

Leavitt, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonunun dört temel hedefi olduğunu söyledi.

Buna göre Washington yönetimi:

İran’ın balistik füze programını yok etmeyi,

İran’ın bölgedeki deniz gücünü etkisiz hale getirmeyi,

İran’ın desteklediği silahlı grupları dağıtmayı,

İran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemeyi amaçlıyor.

Leavitt, İran’ın nükleer programının ABD için uzun süredir tehdit oluşturduğunu öne sürerek, İran yönetiminin diplomasi yerine bu programı sürdürmeyi tercih ettiğini iddia etti.

“REJİM DEĞİŞİKLİĞİ ANA HEDEF DEĞİL”

Beyaz Saray, İran’da rejim değişikliğinin operasyonun ana hedefleri arasında olmadığını da vurguladı.

Leavitt, ABD’nin önceliğinin İran’ın askeri ve nükleer kapasitesini ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, İranlı liderlerin etkisiz hale getirilmesinin ise operasyonun temel hedefleri arasında yer almadığını söyledi.

Leavitt ayrıca İran’daki siyasi gelişmelerin de yakından takip edildiğini belirtti.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney’in geçebileceğine dair haberlerin ABD istihbaratı tarafından incelendiğini söyleyen Leavitt, “Bu konuda çıkan haberleri biz de görüyoruz, ancak gelişmeleri izlemek gerekiyor” dedi.

KARA SALDIRISI PLANI YOK

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD kara birliklerinin İran’a gönderilmesinin şu aşamada planlanmadığını ifade etti.

Leavitt, “Şu anda kara birlikleri planın parçası değil. Ancak başkan, ABD’nin askeri seçeneklerini tamamen dışlamaz” diye konuştu.

İran’da bir kız ilkokulunun vurulduğu ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yönündeki iddialar da basın toplantısında gündeme geldi.

Leavitt, ABD ordusunun sivilleri hedef almadığını savunarak, söz konusu saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiğine dair ellerinde bir bilgi bulunmadığını söyledi. Olayın incelendiğini de sözlerine ekledi.

Leavitt, ABD’nin İran’a karşı uzun süreli bir askeri operasyon yürütmeye yetecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “ABD’nin bu operasyonu başarıyla yürütmek ve gerekirse daha ileri gitmek için fazlasıyla askeri gücü var” dedi.