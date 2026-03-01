Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD, İran saldırısında hangi uçakları kullandığını açıkladı

1.03.2026 20:43:00
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik Epic Fury Operasyonu kapsamında B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığını açıkladı.

ABD, bir kez daha İran’a karşı B-2 bombardıman uçaklarını kullandı.

"1 TONLUK BOMBALARLA DONATILMIŞ..."

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik Epic Fury Operasyonu kapsamında B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığını açıklayarak, "Dün gece yaklaşık 1 tonluk bombalarla donatılmış ABD B-2 hayalet bombardıman uçakları, İran’ın güçlendirilmiş balistik füze tesislerini vurdu. Hiçbir ülke Amerika’nın kararlılığından şüphe duymamalıdır" dedi.

ABD, İsrail-İran arasındaki geçtiğimiz sene haziran ayındaki 12 Gün Savaşı’nda B-2 bombardıman uçakları ile İran’ın nükleer tesislerini vurmuştu.

