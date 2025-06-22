ABD, İran saldırısının detaylarını açıkladı: “Geceyarısı Çekici Operasyonu”

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Fordo, Natanz ve İsfahan’daki İran nükleer tesislerine düzenlenen hava saldırılarının ardından Pentagon’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Hegseth, saldırının hedefinin doğrudan İran halkı ya da ordusu değil, yalnızca nükleer altyapı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Başkomutanımızdan gelen emir net, güçlü ve odaklanmıştı. İran’ın nükleer programını yok ettik. Bu, Başkan Trump’ın kararlı ve vizyoner liderliği sayesinde mümkün oldu.”

OPERASYONUN ADI: “GECE YARISI ÇEKİCİ”

Genelkurmay Başkanı Dan Caine, operasyonun adının “Operation Midnight Hammer” (Geceyarısı Çekici Operasyonu) olduğunu ve operasyonun şimdiye kadarki en büyük B-2 bombardıman görevlerinden biri olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Operasyonda 7 adet B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı, 125’ten fazla hava aracı, yakıt ikmal uçakları, keşif platformları ve savaş uçakları görev aldı.





30 BİN LİBRELİK BOMBA İLE HEDEF ALINDI

Caine, her B-2 bombardıman uçağının taşıdığı 30 bin librelik “Massive Ordnance Penetrator” (devasa sığınak delici bomba) ile Fordo ve Natanz nükleer tesislerinin hedef alındığını açıkladı.

Ayrıca, İsfahan’daki yüzey altyapı hedeflerine yönelik olarak bir ABD denizaltısından iki düzine Tomahawk füzesi fırlatıldı.

OPERASYON ZAMAN ÇİZELGESİ

Cumartesi gece yarısı: ABD içinden B-2 bombardıman uçakları havalandı. Bazı uçaklar taktik sürpriz için Pasifik yönüne yönlendirildi.

Bir denizaltıdan İsfahan’a Tomahawk füzeleri fırlatıldı.

Fordo’ya ilk sığınak delici bombalar atıldı.

Diğer nükleer hedefler vuruldu.

Saldırılar yerel saatle gece yarısını geçtiğinde gerçekleştirildi.

Uçaklar İran hava sahasından ayrıldı. İran tarafından herhangi bir karşı atış yapılmadı.

11 EYLÜL SONRASI EN UZUN B-2 GÖREVİ

Caine, operasyonun Missouri üssünden kalkan bombardıman uçaklarıyla gerçekleştirildiğini ve 11 Eylül saldırılarından bu yana yapılan en uzun B-2 görev uçuşu olduğunu vurguladı.

Caine, “Sessiz, iletişimsiz, dikkatle planlanmış bir görevdi” dedi.