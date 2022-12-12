İran'dan İngiltere adımı: 13 İngiliz yetkili ve 4 kuruma yaptırım

12 Aralık 2022 Pazartesi, 17:55

İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İngiltere'den Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin ve İçişleri Bakan Yardımcısı Robert Jenrick'in de aralarında bulunduğu 13 üst düzey yetkili ile 4 kurum hakkında yaptırım kararı verildiği bildirildi.

Söz konusu yaptırım kararının, ilgili makamların onayları doğrultusunda ve mütekabiliyet ilkesi esasınca alındığı belirtilen açıklamada, "Kasten ve planlı bir şekilde ülkede teröre destek vermek, terörizmi ve şiddeti kışkırtmak, İran içerisinde insan hakları ihlaline neden olan şiddet, nefret ve öfkeyi teşvik ederek ülkede ayaklanma ve isyanlara neden olmak gibi nedenlerle yaptırım kararı alındı" ifadeleri kullanıldı.

Yaptırım uygulanacak kurumlar arasında, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Menwith Hill İletişim ve İstihbarat Destek Üssü (RAF Menwith Hill), Bahreyn Mina Selman Limanı'nda bulunan Birleşik Krallık Deniz Destek Üssü (UK Naval Support Facility), Özgür İran için Parlamento Komitesi (BCFIF) ve Tony Blair Küresel Değişim Enstitüsü yer alıyor.

Açıklamada, yatırım listesine alınan kişiler ise şöyle sıralandı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Robert Jenrick, İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin, İngiltere İç İstihbarat Servisi MI5'in Genel Müdürü Ken McCallum, İngiltere Waddington Kraliyet Hava Üssü Komutanı Steve Kilvington, İngiltere Durham Hapishanesi Başkanı Phil Husband, İngiltere Savunma Bakanlığının Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki Kıdemli Danışmanı Martin Elliott Sampson, Britanya Lordlar Kamarası Üyesi Lord Alton, İngiltere Muhafazakar Parti Milletvekilleri Mateo Afford ve David Jones, İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Wayne David, eski milletvekili Mark Williams, Britanya İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Geoffrey Bindman ve Birleşik Krallık Avam Kamarası’ndaki İsrail Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı John Spellar.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, söz konusu 4 kurum ve 13 kişiye yönelik yaptırımların "vize yasağı, İran'a girişlerinin yasaklanması ve İran'daki mal varlıklarına el konulmasını da içerdiği" aktarıldı.