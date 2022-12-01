ABD, IŞİD lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi’nin öldürüldüğünü doğruladı

01 Aralık 2022 Perşembe, 01:28

ABD, terör örgütü IŞİD lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi’nin öldürüldüğünü doğruladı.

CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, yaptığı yazılı açıklamada, "Ebu el-Hasan el-Haşimi’nin ekim ortasında ölümü, IŞİD'e bir başka darbe vurdu. Bu operasyon, Özgür Suriye Ordusu (Suriye Milli Ordusu) tarafından Suriye'nin Dar'a vilayetinde gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

IŞİD'in bölge için bir tehdit olmaya devam ettiğini aktaran Buccino, CENTCOM ve ortaklarımız IŞİD'in kalıcı olarak yenilgisine odaklandıklarını belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby ise yaptığı açıklamada, “Bir diğer IŞİD liderinin yeryüzünde daha fazla yürüyemeyeceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Bir askeri sözcü ise, operasyona hiçbir ABD gücünün katılmadığını açıkladı.

IŞİD'İN YENİ LİDERİ EBU EL-HÜSEYİN EL-HÜSEYNİ

IŞİD'in bir sözcüsü tarafından yayınlanan ses kaydında terör örgütünün lideri el-Haşimi’nin öldüğü bildirilerek, DEAŞ’ın yeni liderinin Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni olduğu duyurulmuştu. Ses kaydında, el-Haşimi’nin nerede ve nasıl öldüğüne dair detay verilmemiş ve çatışmada öldürüldüğü belirtilmişti.

IŞİD'in liderlerinden Ebu Bekir el-Bağdadi, Ekim 2019'da Suriye’nin İdlib kentinde, Ebu İbrahim el-Haşimi ise 3 Şubat’ta Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'e bağlı Atme kasabasında ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri tarafından bir eve yapılan baskında öldürülmüştü.