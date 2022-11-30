IŞİD lideri Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü
IŞİD lideri Ebu el-Hasan el Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü bildirildi. Yeni lider olarak Ebu'l-Hüseyn El-Hüseyni El-Kureyşi'nin ismi duyuruldu.
IŞİD, liderleri Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu.
Reuters'ın aktardığına göre, IŞİD'in Sözcüsü Ebu Ömer el-Muhacir, Telegram kanalından yayınladığı sesli mesajda, liderleri Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, Kureyşi'nin nasıl veya ne zaman öldürüldüğüne dair herhangi bir ayrıntı yer almadı.
Sözcü, örgütün yeni liderinin Ebu Hüseyin el-Hüseyni el-Kureyşi olduğunu duyurdu.
ŞUBAT'TA ÖRGÜTÜN YENİ LİDERİ OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI
IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin 2014'te Irak ve Suriye'de 'halifelik' ilan ettikten sonra Ekim 2019'da İdlib'deki bir ABD operasyonunda öldürülmesinin ardından örgütün lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi olmuştu.
Bağdadi'nin yerine geçen Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ise şubat ayında ABD özel kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği bir operasyonda öldürülmüştü. Yeni liderin Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi olduğu açıklanmıştı.
MAYISTA TÜRKİYE'DE YAKALANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Kureyşi'nin, geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye'de yakalandığı öne sürülmüştü. Fransız haber ajansı AFP, haberi üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırmıştı. Ancak iddia resmi kaynaklardan teyit edilmemişti.
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