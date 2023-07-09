ABD, IŞİD lideri Usame el-Muhacir'in öldürüldüğünü açıkladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Usame el-Muhacir adlı IŞİD terör örgütü liderinin Suriye’nin doğusunda, 7 Temmuz'da düzenlenen saldırıyla öldürüldüğünü duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 16:46
ABD, IŞİD lideri Usame el-Muhacir'in öldürüldüğünü açıkladı
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Terör örgütü IŞİD’in lideri olduğu ifade edilen el-Muhacir, Suriye’nin doğusunda ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “IŞİD'in bölge genelinde yenilgiye uğratılması konusunda kararlı olduğumuzu açıkça ifade ettik. IŞİD sadece bölge için değil, bölgenin çok ötesinde bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

“RUS UÇAĞININ TACİZ ETTİĞİ MQ-9 İHA’SIYLA VURULDU”

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, saldırının MQ-9 İHA’sıyla düzenlendiği, bu İHA’nın Rus uçağı tarafından taciz edilen İHA olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bu saldırıda herhangi bir sivilin öldüğüne dair bir belirti yoktur ve koalisyon bir sivilin yaralandığına dair raporları değerlendirmektedir. Bu, IŞİD'in terör saldırıları planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini bozacak ve azaltacaktır. Ancak CENTCOM'un Irak ve Suriye'deki ortak güçlerle birlikte IŞİD'a karşı yürüttüğü operasyonlar, örgütün kalıcı bir yenilgiye uğratılması amacıyla devam edecektir. Cuma günkü saldırı, Rus uçakları tarafından taciz edilen aynı MQ-9 tarafından gerçekleştirildi” denildi.


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