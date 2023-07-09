ABD'den 500. gün mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 500. günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 09:48
ABD'den 500. gün mesajı
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“Ukrayna’da 500 günlük dirence işaret” başlıklı mesajda, Ukrayna’nın kendisini Rusya'ya karşı savunması övüldü.

Ukrayna’da adil ve kalıcı barışın önündeki en büyük engelin Rus hükümeti olduğu öne sürülen mesajda, “ABD, yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve Kremlin'in savaşma kabiliyetini etkileyecek diğer önlemler yoluyla Rus hükümetine ciddi maliyetler yüklemeye ve uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verebilirliği teşvike devam edecek.” ifadeleri kullanıldı.

Mesajda Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve diğer alanlardaki yardımların süreceği vurgulanarak, “Böylece Ukrayna, kendisini savunmaya devam edebilir ve zamanı geldiğinde müzakere masasında mümkün olan en güçlü konumda olabilir.” değerlendirmesinde bulunuldu.


ABD Rusya Ukrayna Rusya-Ukrayna Savaşı

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