ABD, IŞİD tutuklularını Suriye’den Irak’a nakletmeye başladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) açıklamasına göre, ABD güçleri Haseke’deki bir gözaltı merkezinde tutulan 150 IŞİD mensubunu güvenli şekilde Irak’taki bir tesise taşıdı.

Açıklamada, sürecin ilerleyen aşamalarında Suriye’den Irak kontrolündeki cezaevlerine toplamda 7 bine kadar terör örgütü IŞİD tutuklusunun nakledilebileceği belirtildi.

Açıklamada, "Nakil misyonu, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ savaşçısını Irak'taki güvenli bir yere başarıyla nakletmesiyle başladı." ifadelerine yer verildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Irak hükümeti de dahil, bölgesel ortaklarımızla yakın koordinasyon içindeyiz ve IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasında oynadıkları rolü içtenlikle takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ve koalisyon güçleri, 2025 yılında Suriye'de 300'den fazla IŞİD militanını tutuklamış ve aynı dönemde 20'den fazla militanı öldürmüştü.