ABD-İsrail saldırısında öldürülen Hamaney'in cenazesi ertelendi: Gerekçe belli oldu

4.03.2026 14:22:00
AA
İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze töreni ertelendi.

 ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitiren İran lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da bugün başlayacak ve 3 gün sürecek cenaze töreninin ertelendiği bildirildi.

İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada," yoğun halk katılımı olması ihtimalinden dolayı" törenin ertelendiği belirtildi.

Cenaze töreninin tarihine ilişkin daha sonra bilgi verileceği kaydedildi.

İslami Tebliğ Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, bugün yaptığı açıklamada, ülke lideri Hamaney için İmam Humeyni Camii'nde bu gece tören düzenleneceğini ve 3 gün süreceğini söylemişti.

