Hamaney’in ölümünün ardından Tahran’da protestolar

İran devlet medyası Press TV, İran’ın dini lideri Hamaney’in ölümünün ardından başkent Tahran’da ABD ve İsrail karşıtı gösteriler düzenlendiğini duyurdu.

Habere göre protestocular, kentin farklı noktalarında toplanarak sloganlar attı ve rejime destek mesajları verdi.

Press TV’nin aktardığına göre göstericiler, “teslimiyet yok, boyun eğmek yok ve Amerika ile savaş” sloganları attı. Protestolarda özellikle ABD ve İsrail karşıtı ifadeler öne çıktı.

Devlet televizyonuna konuşan muhabir, gösterilerin rejime bağlılığın bir göstergesi olarak değerlendirildiğini aktardı.

Yayında, her yaştan yurttaşın protestolara katıldığı belirtilirken, katılımcıların “dünyaya mesaj vermek istediği” ifade edildi.

Göstericilerin, “her şeye rağmen kararlılıklarını koruduklarını” vurguladığı bildirildi.