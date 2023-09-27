Trump davasında yeni karar

Yayınlanma: 27.09.2023 - 07:35

Güncelleme: 27.09.2023 - 07:36

New York Başsavcısı Letitia James'in mal varlığını olduğundan fazla gösterme iddiasıyla Eski ABD Başkanı Donald Trump'a açtığı davada karar verildi.

New York Eyalet Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron, Trump'ın fazla mal varlığı bildirimi yaparak ve şirketinin net değerini olduğundan fazla göstererek bankaları, sigorta şirketlerini ve diğer ticari muhataplarını aldattığı sonucuna vardı.

35 sayfalık kararda Trump ve adına çalışan yöneticilerin yıllık finansal durumları hakkında yalan söyleyerek uygun kredi ve düşük sigorta primi elde ettiği kaydedilirken, bu yolla yasaların ihlal edildiği belirtildi. Ayrıca Trump'ın bazı işletme ruhsatlarının ceza olarak iptal edilmesine karar veren Engoron, Trump Organization şirketinin operasyonlarınının bağımsız bir gözlemci tarafından denetlenmesine hükmetti.

HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

New York Başsavcısı Letitia James tarafından Eylül 2022'de açılan davada Trump, çocukları ve Trump Organization şirketi banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmak ve 10 yıl boyunca yanlış bilgilendirme yapmakla suçlanmıştı.

Değerleri abartılan varlıkların arasında Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago mülkü, Manhattan Trump Tower'daki çatı katı dairesi ve çeşitli ofis binaları ile golf sahalarının bulunduğu iddianamede yer almıştı.