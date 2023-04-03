ABD, Japonya ve Güney Kore'den ortak deniz tatbikatı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 10:48

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 10:48

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın, Kuzey Kore'den gelen sualtı tehditlerine karşı koyma becerilerini geliştirmek amacıyla Güney Kore'nin Jeju Adası'nın güneyindeki sularda ABD uçak gemisi USS Nimitz'in de katılacağı ortak bir deniz tatbikatına başladı.

Yarın sonlandırılacak olan tatbikatın altı ay içinde türünün ilk örneği olduğu, bir öncekinin Eylül 2022'de gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizaltı karşıtı tatbikat, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın, Kuzey Kore'nin denizaltından fırlatılan balistik füzeleri de dâhil olmak üzere artan sualtı tehdidine yanıt verme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla düzenlendi" denildi.

Tatbikat, Güney Kore'nin Jeju Adası'nın güneyindeki uluslararası sularda gerçekleşecek ve ABD'nin nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi Nimitz ile iki destroyerin katılımıyla yapılacak.

Güney Kore Yulgok Yi (DDG-992), Choi Young (DDH-981) ve Taejoong (DDH-977) muhriplerinin yanı sıra Soyang (AOE-51) muharebe destek gemisini, Japonya ise JS Umigiri (DD-158) destroyerini tatbikatta konuşlandıracak.

Tatbikatta Kuzey Kore'den gelebilecek sualtı tehditlerinin tespiti, takibi ve bunlarla mücadele, bilgi paylaşımı ve arama-kurtarma operasyonları icra edilecek.

Üç ülkenin bu tür tatbikatları ilk kez 2008 yılında başlamış ve 2016 yılına kadar devam etmiş, yedi yıl aradan sonra ilk kez geçen yıl yeniden başlamıştı.