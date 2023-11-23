ABD - Kanada sınırındaki patlamaya dair ayrıntılar netleşiyor

Yayınlanma: 23.11.2023 - 10:03

Güncelleme: 23.11.2023 - 10:04

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamaya dair ayrıntılar netleşmeye başladı.

Düzenlediği basın toplantısında terör saldırısı iddialarına değinen New York Valisi Kathy Hochul, "Şu anda terör saldırısına dair bir belirti yok" dedi.

Olaya karışan aracın küle döndüğünü ve motordan başka hiçbir parçasının kalmadığını belirten Hochul, yanan aracın parçalarının patlama etkisiyle çok geniş bir alana yayıldığı bilgisini paylaştı.

Aracı kullanan kişinin Batı New York sakini olduğunun değerlendirildiğini ve kaza öncesinde aşırı hızda seyrettiğini kaydeden Hochul, soruşturmanın devam ettiğini belirterek “Rainbow Köprüsü'ne geri dönmeden önce halkın güvende olduğundan emin olacağız” ifadelerini kullandı.

Kaza sonrasında geçici olarak kapatılan Kanada ile ABD arasındaki üç köprünün yeniden açıldığını kaydeden Hochul, Rainbow Köprüsü'nün hala kapalı olduğunu da sözlerine ekledi.

KANADA POLİSİ ALARMA GEÇTİ

ABD-Kanada sınırında yaşanan patlama, Kanada’ daki güvenlik güçlerini de alarma geçirdi. Toronto polisi tarafından X isimli sosyal medya platformu aracılığıyla yapılan açıklamada, "Kanada-ABD sınırında bugün yaşanan olay nedeniyle, şehir genelinde üniformalı polislerin devriyelerini artıracağız" ifadeleri kullanıldı.

Somut bir tehdidin bulunmadığı belirtilen açıklamada, tedbir amacıyla güvenlik önlemlerinin artırılacağı vurgulandı.

ABD BAŞKANI BIDEN BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın patlamayla ilgili bilgilendirildiği ve gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedilirken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da ülke parlamentosuna olayı incelediklerini söyledi. Patlamaya ithafen, "Bunu aşırı derecede ciddiye alıyoruz” diyen Trudeau, “Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ülke çapındaki tüm sınır geçişlerinde ek önlemler düşünülüyor ve etkinleştiriliyor" dedi. ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ise, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olayda terör saldırısı izi olmadığına işaret ederek “Şu anda bu olayla ilgili herhangi bir tehdit belirtisi bulunmuyor” ifadelerini kullandı. Mayorkas, ulusal ve yerel güvenlik otoriteleri ile işbirliği içinde soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti.

TERÖR ŞÜPHESİNE NEDEN OLMUŞTU

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana gelmiş, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. Hayatını kaybeden 2 kişinin patlamanın meydana geldiği araçta bulunduğu, yaralanan kişinin ise sınır devriyesi personeli olduğu ifade edilmişti. İlk olarak terör saldırısı şüphesine neden olan olay sonrasında ABD-Kanada arasındaki 4 köprüden geçişler geçici olarak durdurulmuştu.